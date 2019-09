Udinese, Tudor: "Brescia motivatissimo? Noi lo saremo di più..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non esiste al mondo una squadra più motivata di me e di noi. In settimana l'allenatore deve trasmettere la sua carica ai giocatori. La mentalità del gruppo si acquisisce durante settimane di lavoro, le parole non contano. Il Brescia sarà motivato? Noi lo saremo di più". Queste le parole dell'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato in programma domani alle 15 contro il Brescia.