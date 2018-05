Udinese, Tudor: "Buon punto a Benevento. Inter? Serve mentalità giusta"

"Abbiamo analizzato la partita di Benevento, un buon punto che ci dà un po’ di fiducia dopo la striscia negativa. Una buona prestazione, avremmo meritato i tre punti: il calcio è così, guardiamo all'Inter e prepariamola nel modo migliore possibile. Con attenzione, con la mentalità giusta, con un calcio propositivo. Speriamo poi che i punti siano la conseguenza di una buona prestazione". Queste le parole di Igor Tudor, tecnico dei friulani, a Udinese TV. "L'allenamento alla Dacia Arena? È mia abitudine far allenare la squadra almeno una volta a settimana allo stadio: si prendono le misure, si avverte l’atmosfera. Noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi, dobbiamo tirarci fuori tutti insieme da questa situazione e imparare la lezione affinché questa storia non si ripeta il prossimo anno. I ragazzi ci tengono al loro supporto e sono sicuro che domenica daranno tutto come fatto a Benevento".