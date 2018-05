Udinese, Tudor: "Complimenti ai ragazzi, bene non aver subito gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha commentato ai microfoni di Radio Rai il successo sul campo del Verona: "Sappiamo la situazione com'è. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di sacrificio, di sofferenza e applicazione fino all'ultimo minuto. Sono contento di non aver subito gol. Non è ancora finita perchè gli altri risultati non sono stati favorevoli. C'è l'ultima giornata e dobbiamo prepararla bene".

Avete sofferto nel finale.

"E' giusto così, quando giochi in trasferta è normale che la squadra che gioca in casa spinga".