Udinese, Tudor: "Complimenti ai ragazzi, con l'Empoli importantissimo"

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Milan: "Se devo essere sincero mi è piaciuta di più la prestazione di oggi che quella di sabato. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo preparato la gara nel modo giusto. Ci sta questo punto che è importantissimo per il finale di stagione".

Che tasti ha toccato?

"Con l'ingresso di Okaka è cambiata la partita con Pussetto che ha fatto il quinto a destra. Eravamo più offensivi, volevamo fare gol. L'ho detto anche all'intervallo. Giocare qua non è mai semplice, ma abbiamo sfruttato abbastanza bene il contropiede".

Modo migliore per preparare la finale di Champions con l'Empoli?

"Con l'Empoli sarà importantissimo. E' una diretta concorrente e dobbiamo prendere le cose buone di oggi prendendo le cose meno buone da correggere. Questo stadio mi ha sempre portato bene".

San Siro?

"A me ha sempre portato bene. Tante vittorie e ho fatto anche un paio di gol. Non riguarda me la questione".

Esiste un problema di abbondanza in attacco?

"E' una bella domanda. Bisogna vedere le partite ravvicinate e quanto si è speso a livello di energie. A me spiace che Behrami si sia fatto male oggi, non sembra una piccola cosa. E' caduto male sulla caviglia. Speriamo non sia niente perchè per noi è un giocatore importantissimo".