Igor Tudor, tecnico dell’Udinese, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Frosinone: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo portato a casa una vittoria importante. Poi gli altri vincono (in riferimento all'Empoli, ndr), gli facciamo i complimenti, ma pensiamo alle nostre gare. È difficile fare punti se non fai gol, oggi hanno partecipato tutti. Tutti pensavano fosse facile giocare contro una squadra già in Serie B, ma non lo è stato. Ora dimentichiamo questa gara e pensiamo già alla prossima con la SPAL che non sarà facile. Niente è scontato, a volte si pensa che una squadra sia già fuori dal pericolo, ma bastano poche partite per ribaltare tutto. Siamo fiduciosi, la squadra è in crescita. Sappiamo che la prossima potrebbe essere decisiva”.