Udinese, Tudor: "Contro l'Inter un punto importante, contento di Zeegelaar"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha commentato così lo 0-0 contro l'Inter ai microfoni di Dazn: "Su Mandragora il rigore ci può stare, la spinta c'è stata. Ma va bene così, si può anche sorvolare. Contro una squadra del livello dell'Inter, si corre molto con e senza palla: ci è mancata lucidità, ma siamo contenti del pareggio, è un punto importante che ci dà grande fiducia per il futuro. Ora ci attendono tre partite molto importanti".

Sulla prova dei singoli: "Pussetto è un calciatore importante. Siamo passati dal 3-4-3 al 3-5-2 dopo quindici minuti, per giocarcela uomo a uomo. Mandragora ha giocato a grandi livelli, così come De Paul e Larsen. Di recente ci è mancato un colpo in avanti, speriamo di sbloccarci in queste ultime tre partite. Zeegelaar oggi mi è piaciuto tanto, contro calciatori importanti come quelli dell'Inter ha tenuto bene dietro e spesso si è proposto in avanti: ha un bel piede, grande fisicità. Sono contento per lui".