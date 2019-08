Udinese, Tudor: "De Paul lo scorso anno è stato metà dei nostri punti"

© foto di Federico Gaetano

"Stavolta non entro a campionato in corso. C’è il bello e il brutto. È un work in progress. Il mercato aperto complica le cose. Prima che finisca si giocano due giornate. E questo crea non poche difficoltà". A parlare a La Gazzetta dello Sport è Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, che tra una riflessione e l'altra si sofferma in particolare su Rodrigo De Paul, tra i giocatori più chiacchierati della rosa: "De Paul è stato metà dei nostri punti, tra gol e assist. Chiaro che bisognerà vedere cosa succede con lui. E’ completo. Ha qualità, personalità, testa, fisico, voglia di lavorare. Quando queste doti le hai tutte sei forte. Lo vedo dappertutto, può fare tanti ruoli".

Sulla stagione alle porte, invece, Tudor non ha dubbi: "L’obiettivo è la salvezza. Inutile stare a fare altri discorsi. Siamo quelli e la storia degli ultimi due-tre anni dice che ci siamo salvati a fatica. O fai la rivoluzione con cinque titolari nuovi, o resti realista. Anzi, il campionato che verrà sarà ancora più difficile. Lavoro per preparare al meglio la squadra. E l’unica cosa che conta è prendere punti".