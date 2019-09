Udinese, Tudor: "De Paul? Rosso ci può stare. Peccato per Lasagna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Udinese Igor Tudor ha commentato in conferenza stampa la sfida persa in casa dell’Inter: “De Paul? Ci può stare l’espulsione, mentre l'episodio di Barella non l'ho visto. Rodrigo ci è rimasto male, è un giocatore fondamentale per noi. Gli errori fanno parte del gioco, ma quell’episodio ci ha condannato. Volevamo tenerla aperta fino alla fine, per poi pressare negli ultimi dieci minuti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto. Prima dell’espulsione siamo stati in partita e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Sono fiducioso per il futuro".



Restare nelle prime otto per tutto il campionato sarebbe un successo? "Sarebbe un successone (ride ndr). Sono tranquillo perché facciamo le cose giuste e con intensità. Abbiamo fatto grandi partite con Milan e Parma, poi venire qui a San Siro non è mai facile. Alla fine vedremo cosa raccoglieremo, ma ho fiducia perché abbiamo fatto bene. Anche senza De Paul possiamo fare bene e lo faremo. Il rammarico più grande è l’opportunità di Lasagna, che secondo me ha tirato anche bene, ma aveva di fronte un portiere che è un fuoriclasse”.