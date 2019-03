Dopo il successo conquistato contro il Genoa, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Mi piace di più questa voglia che aveva la squadra, la voglia di soffrire, i punti di fanno crescere dal punto di vista mentale ma ci sono cose su cui dobbiamo lavorare quando avremo tempo. Udinese impaurita dopo il 2-0? No, dobbiamo prendere palla di più in casa, questo è un compito mio che dobbiamo migliorare. Ora il successo in trasferta? Ci vuole un po' di tutto, pensiamo gara dopo gara, nel miglior modo e con la tattica giusta. Un mago se vi salvate? No un mago no, lavoriamo tutti insieme per salvare l'Udinese".