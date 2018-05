Udinese, Tudor: "Domani senza paura. Jankto può essere importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor, alla seconda panchina con l'Udinese, presenta così il match contro l'Inter di domani: "Abbiamo preparato la gara nel miglior modo possibile. Abbiamo contro una squadra di grandi campioni, ma non abbiamo paura. Vogliamo fare la nostra gara. E' bello giocare in casa, bisogna tirare fuori personalità, mettere tutto e fare quello che abbiamo provato in allenamento. Nella partita di Benevento ho visto tante cose che mi sono piaciute, abbiamo lavorato su quelle e sugli errori. Ho trovato bene la squadra, si è fatta una buona gara, avremmo meritato di vincerla. A volte meriti e non vinci, altre accade il contrario. Per me e i ragazzi l'importante è fare una buona prestazione. Io penso che vince o perde la squadra con una prestazione completa. Poi ci sono i dettagli, ma è importante la squadra: si vince e si perde in undici. L'avversario domani è l'Inter, bisogna rispettarlo, ma non avere paura. Pensiamo a fare bene. Jankto può essere importante. Ci sono tre partite, ci sarà spazio per tutti. Bisogna scegliere i migliori 11, non c'è tempo, bisogna fare risultato. Balic? Può giocare in tutti i ruoli. A Benevento ha fatto una buona gara, peccato che non abbiamo vinto".