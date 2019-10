Udinese, Tudor: "Emergenza Roma? Hanno tanti giocatori importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, parlando anche di cosa si aspetta di vedere dai giallorossi: "Loro giocano sempre in modo molto simile dal punto di vista del gioco e dello sviluppo. Sono penalizzati dagli infortuni ma hanno una squadra molto forte, con giocatori importanti. Penso che domani non sarà facile per loro. Dzeko ha grande qualità".