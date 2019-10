Udinese, Tudor: "Gara che va dimenticata in fretta, non buttiamo tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta, il tecnico del'Udinese Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Difficile commentare dopo questo risultato pazzesco, ci sono state due gare una fino al rosso con l'Udinese più bella di questo anno e poi quella dopo l'espulsione dove abbiamo subito tanto, contro un'Atalanta come quella di oggi che ha fatto tanti gol. Dobbiamo subito voltare pagina perché abbiamo subito un'altra partita. E' un risultato bruttissimo e me ne assumo la responsabilità, ma la squadra è più motivata di prima, dopo il rosso abbiamo subito troppo per la qualità che abbiamo, abbiamo concesso troppo, non buttiamo tutto per questa partita, è un episodio che va dimenticato in fretta".