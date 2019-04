Udinese, Tudor: "Gattuso? Mi piace. Non andiamo a San Siro in gita"

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Milan, elogiando Gattuso. "Allenatore bravo, preparato, mi piace quello che ha fatto quest'anno con il Milan. Quello che sceglie è cosa loro, è una squadra con grandi campioni. Anche se ha perso le ultime due saranno più motivati, non sarà facile. Non andiamo là per guardare lo stadio, bensì con gli undici migliori, preparandola nel modo giusto. Non andiamo a San Siro in gita".