Udinese, Tudor: "Ho visto i ragazzi davvero messi male..."

Igor Tudor, nuovo allenatore dell'Udinese, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky il giorno dell'ufficialità del suo insediamento alla guida dei friulani: "E' un momento particolare, altrimenti non sarei arrivato io. Ora dobbiamo lavorare e parlare il meno possibile. Sono contento di essere qui, l'Italia è il mio secondo paese. Con la famiglia Pozzo ci siamo messi d'accordo molto in fretta. Ho visto i ragazzi davvero messi male, sono sicuro che ce la metteranno tutta da qui alla fine, ma vedo che questa situazione li turba"

Quale sarà lo stile dell'Udinese?

"Non è facile cambiare lo stile in poco tempo, ma qualcosa bisogna far vedere e io sono venuto per questo".