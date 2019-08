Udinese, Tudor: "Il mercato? Manca qualcosa a livello numerico"

Il tecnico dell’Udinese Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sudtirol: “Siamo entrati male in campo, sembrava ci fosse un po' di tensione, una squadra bloccata, serviva un po' di tempo per lasciarsi andare. L'ho vista così, prima partita dell'anno nel nostro stadio, contro un avversario fastidioso, ben organizzato".

Pezzella come sta? Si può giocare con due play? "Pezzella ieri, il giorno prima, ha sentito un dolore sull'adduttore. Dovevamo quindi spostare Pussetto là che non è il suo ruolo, si sono quindi persi equilibri su cui avevamo lavorato, perchè con la spinta di Pezzella cambia tutti, i tasselli vanno apposto. Facciamo un po' un mix tra Jajalo e Mandragora per quanto riguarda la distribuzione dei palloni, oggi non abbiamo giocato molto bene, diverse cose non mi sono piaciute, ma abbiamo vinto lo stesso".

L'azione non passa troppo per i piedi di De Paul: "Su De Paul non sono d'accordo che tutto passi da lui, abbiamo trovato un paio di cross con Pussetto, i tiri da fuori di Fofana e Mandragora, le conclusioni di Lasagna. Poi sappiamo tanto quanto lui sia importante per noi, vale tanto, ha un potenziale enorme e quando ha la palla si vede che le cose cambiano, però ci sono anche gli altri".

Manca qualcosa a questa rosa? "Cerchiamo sempre di adattare i giocatori ai vari sistemi i giocatori vanno e vengono, di mezzo ci sono le partite da vincere come oggi, aspettiamo come dicevo ieri la novità anche a livello numerico perché come avete visto ho dovuto adattare diversi giocatori sugli esterni, quindi qualcosa in quel ruolo arriverà”, riporta Tuttoudinese.it.