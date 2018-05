Udinese, Tudor: "Inter troppo forte per noi. Ci salveremo"

Ai microfoni di Udinese TV è intervenuto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor dopo il ko patito contro l’Inter: “Inter troppo forte per noi, anche se abbiamo avuto due grandi occasioni quando il punteggio era ancora di 1-0. Dobbiamo dimenticare in fretta questa gara, tirarci su e guardare avanti per salvarci. Il calcio è così, pensiamo a preparare al meglio la prossima gara magari cambiando qualcosa: le prossime due saranno fondamentali per la salvezza, analizzeremo quanto fatto finora e faremo le scelte che riterremo migliori, ma non ho la bacchetta magica. Le responsabilità? Quando si perde è normale che si dica che l'allenatore ha sbagliato. Non è questione di atteggiamento, l'Udinese perdeva anche quando giocava dietro. Ma ci salveremo perché abbiamo le qualità per farlo, dobbiamo tirare fuori la personalità e andare a Verona per fare punti: pensare di tirarci fuori in questa partita era sbagliato. Non ho visto un'Udinese arrendevole, ha speso molto e ha rincorso".