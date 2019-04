Udinese, Tudor: "L'esonero dello scorso anno è il passato"

Successo importante in ottica salvezza per l'Udinese, che supera in casa l'Empoli per tre reti a due. Questa l'analisi di Igor Tudor ai microfoni di Sky Sport: "È una vittoria importantissima contro un Empoli in un momento buono, faccio i complimenti ai ragazzi, sette punti sono fatti ma c'è ancora da fare, ci sono tanti punti in bilico, ma questi ti danno più tranquillità da lavorare. È stata una partita bella da vedere, un po' meno stando in panchina perché si è sofferto. L'esonero della scorsa stagione? Abbiamo già parlato tanto in conferenza, quello è il passato. Mi piace questo lavoro, cerco di migliorare giorno dopo giorno, andare di partita in partita. Sono cose che non puoi decidere. I giocatori si sono messi a disposizione, un allenatore viene e mette cose nuove da tutti i punti di vista, tecnico e mentale, ma sono i giocatori che devono fare quello che prepariamo in allenamento. Si sono viste cose buone e cose meno buone, mi piace giocare di più ma facciamo un po' fatica perché è un'abitudine giocare in questo modo, io mi devo adattare e migliorare giorno dopo giorno".