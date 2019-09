Udinese, Tudor: "L'Inter dopo la sosta? Spero nei rientri dagli infortuni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 2-0 in amichevole sul Pordenone:

Mister, è soddisfatto della prestazione dei ragazzi? "Ho fatto i complimenti a tutti per la voglia e la qualità di gioco messa in campo. Ho voluto sin da subito che si disputasse questa amichevole, l'occasione giusta per molti elementi per mettersi in mostra, specie alla luce del fatto che c'è molta concorrenza in ogni reparto".

Non solo concorrenza interna, ma anche molta duttilità. Molti giocatori si sono adattati in ruoli diversi. "Esattamente, come ad esempio Ken Sema, un'ala che può giocare con efficacia in entrambi i lati".

La prossima settimana riparte il campionato con la sfida all'Inter, sperando che rientrino presto i convocati in nazionale. "Quella dopo la sosta è sempre una partita particolare da preparare. Spero soprattutto che nessuno rientri con degli infortuni, poi sarà fondamentale fare le scelte giuste".