© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa della tradizione negativa a Firenze, contro la Fiorentina. "Non credo a queste cose e come allenatore voglio sempre dare coraggio alla squadra. Le scaramanzie e queste cose qua sono tutte cose da gente debole. Montella? Sappiamo com'è il lavoro dell'allenatore, c'è sempre l'esagerazione: dalla luna a sottoterra di 800 metri. L'informazione al giorno d'oggi dura un'ora, poi bisogna tirarne fuori un'altra. Avete mai sentito parlare di un allenatore normale? O è un fuoriclasse o è in crisi".