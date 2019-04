© foto di Federico Gaetano

Vigilia di campionato per l’Udinese. I bianconeri sfideranno domani l’Atalanta e il tecnico Igor Tudor ha commentato: "La squadra sta bene, abbiamo finalmente avuto qualche giorno in più per lavorare. Domani sarà una battaglia, l’Atalanta gioca bene e punta alla Champions. Ci confronteremo con una delle squadre più forti del campionato. Abbiamo lavorato sulla compattezza e sulla fase di possesso. Domani dovremo fare la nostra partita e giocarci tutto. L’Atalanta ha giocato sì 4 giorni fa ma quando vinci vai a mille lo stesso. Per non far segnare gli attaccanti della Dea bisogna fare una gara attenta in difesa e di grande pressione. Giocheremo con la difesa a tre, con l’Atalanta non puoi giocare a quattro".