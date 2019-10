Udinese, Tudor: "Lasagna fuoriclasse nell'attaccare gli spazi. Pochi gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, ha parlato anche del momento di Kevin Lasagna: "Oggi nessuno sta bene ma domani dovranno essere tutti al top. Per quel che riguarda Kevin è un fuoriclasse nell'attaccare lo spazio. Quando riesce a scattare, come ha fatto con Fiorentina, inter e Milan è pericoloso. È arrivato spesso davanti al portiere ma non è riuscito a segnare".