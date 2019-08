© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Udinews TV per analizzare la prima vittoria nel precampionato: "Ho visto tante cose migliorate, ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è ancora lunga, il risultato va in secondo piano, ma ciò che facciamo in allenamento è giusto vederlo in campo. L'idea era quella, contro il Dortmund eravamo belli compatti e passivi, ora invece con la corsa eravamo orientati verso la loro porta. Mancano ancora tre settimane alla Coppa, dobbiamo farci trovare pronti".