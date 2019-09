Udinese, Tudor: "Motivati per il Bologna, ma non sarà una gara decisiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia di Udinese-Bologna l'allenatore bianconero Igor Tudor ha risposto in conferenza alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: "Domani ci aspetta una partita importante, ma non decisiva. Devo preparare la squadra a fare una buona gara, dobbiamo usare le nostre armi. Vedo giocatori motivati e poi giochiamo a casa. I giocatori sono consapevoli che tutte le partite sono importanti perché non c'è una partita che non sia importante. Ho letto una bellissima intervista rilasciata da Jurgen Klopp, riguarda il calcio e la vita. Lui ha dichiarato che il calcio può dare emozioni. A volte il calcio viene preso troppo sul serio, il calcio non è una questione di vita e morte. Sono d'accordo con lui e penso che tutta la gente di campo la pensi in questa maniera. I miei giocatori non devo perdere di vista la bellezza di questo lavoro".

L'Udinese ha giocato male contro il Brescia, a Verona ha giocato un tempo. Cosa frena la squadra?

"Contro il Brescia abbiamo affrontato una squadra preparata. Era una gara da 0-0. A Verona abbiamo giocato un tempo a testa. Domani? Vediamo che succede".



Al di là dei moduli e delle punte la squadra fa fatica a trovare equilibrio tra fase difensiva e offensiva

"Organizzare la difesa è più semplice e dipende più dall'allenatore, l'incisività in attacco è più imprevedibile e dipende quanto fanno la differenza i giocatori. Bisogna attaccare e segnare stando attenti a non sbilanciarsi. Il mio compito è trovare questo equilibrio".

Quali sono le condizioni di Lasagna? E Okaka? Si aspettava lo sconto sulla squalifica di De Paul?

"De Paul è stato provocato e ha reagito. Ma la squalifica è esagerata. Ha avuto 4 turni di squalifica ovvero la gara contro l'Inter e le tre successive. Lasagna, Okaka e Nestorovski si sono allenati regolarmente. Anche Pussetto, nonostante abbia avuto un problemino al ginocchio, oggi farà parte del gruppo nella rifinitura".

In queste 5 giornate, l'Udinese ha creato tanto ma è stata poco cinica sotto porta. Cosa si può fare per invertire la tendenza?

"Quest'anno il campionato è più competitivo dell'anno scorso. Siamo appena agli inizi e a ranghi completi siamo una squadra migliore".

Su Mihajlovic qual è il suo pensiero?

"Ho già espresso il mio supporto pubblicamente, gli siamo tutti vicini".

Il Bologna in trasferta gioca meglio. Si può fare la partita nei varchi che lasciano i rossoblù?

"Loro sono una squadra di esperienza. Hanno punti di forza altri meno, come del resto noi. Orsolini è forte ma non solo lui perché il Bologna è una formazione organizzata. Hanno confermato giocatori importanti che avevano preso l'anno scorso. Noi vogliamo riscattarci e non vedo l'ora di giocare questa partita".

Teodorczyk?

"Teodorczyk ha avuto un risentimento muscolare, ma una volta recuperato sarà un elemento importante per noi come gli altri attaccanti".