© foto di Federico Gaetano

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di recupero contro la Lazio: "Dobbiamo fare bene e fare punti contro una squadra che gioca per la Champions. Fare bene è la mia richiesta principale. Non c'è l'obbligo del risultato che da un punto di vista psicologico è peggio rispetto a concentrarsi sulla prestazione. Il risultato è una conseguenza. Dobbiamo andare a Roma per affrontare una squadra che mi piace tanto. Loro hanno un traguardo importante da raggiungere come del resto lo abbiamo noi. Veniamo da una buona prestazione contro la Roma, dove abbiamo visto cose interessanti. L'importante è continuare a creare e avere sempre la voglia di segnare. Abbiamo subito un gol un po' strano ma guardiamo con fiducia al futuro".