Udinese, Tudor non ha dubbi: "Lasagna un fuoriclasse, è straordinario"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta si è soffermato anche sul momento di Lasagna: "E' un fuoriclasse, per le sue caratteristiche specifiche è un giocatore straordinario. Va aspettato e messo in condizione di sfruttare le sue caratteristiche, è compito mio e degli altri giocatori. Ha un gran tiro, i gol arriveranno quest'anno".