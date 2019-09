Udinese, Tudor: "Non siamo stati all'altezza. Così è dura vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, intervistato da Udinews TV commenta così il ko interno con il Brescia: "Tutte le belle cose viste nelle prime tre partite oggi non si sono viste per niente. Negli ultimi 30 metri non siamo stati pericolosi e non abbiamo aggredito l'avversario. Loro non hanno avuto moltissime occasioni ma sono stati capaci di sfruttarle meglio di noi, ora dobbiamo voltare pagina e pensare subito al Verona. Dobbiamo continuare a lavorare forte sulle cose fatte bene e cercare invece di migliorare quelle che ancora sbagliamo. Oggi non siamo stati all'altezza e abbiamo faticato parecchio: così diventa difficile vincere. Alla fine non è che loro abbiano corso di più o abbiamo giocato evidentemente meglio, hanno fatto la loro partita come noi abbiamo fatto la nostra, ma purtroppo non siamo stati in grado di portare a casa dei punti".