Udinese, Tudor: "Normale faticare adesso. I giovani mi sono piaciuti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’amichevole persa contro l’Al Hilal il tecnico dell’Udinese Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dicendosi comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: “In carriera ho sempre fatto così la preparazione, è importante iniziare subito forte. Non serve a nulla misurarsi con avversari non allenati. Oggi ho visto alcune cose interessanti e altre meno con alcuni giocatori che soffrono di più il carico negli allenamenti, ma è normale. Adesso le gambe e il cervello fanno fatica e ci sta di andare in difficoltà. - continua Tudor al sito del club soffermandosi su alcuni singoli – Mazzolo ha ricoperto il suo ruolo con personalità e anche Lirussi e Stuparevic si sono mossi bene. Bisogna essere positivi e lavorare ancora più forte per crescere mano a mano”.