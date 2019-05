Udinese, Tudor: "Normale soffrire contro una squadra come l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor dopo l’1-1 contro l’Inter: “Ho visto una buona intensità, una buona voglia di fare, poi è normale soffrire contro una squadra come l'Inter. Un punto importante: faccio i complimenti ai miei ragazzi e anche all'Inter che ha fatto una bella gara. Sapevo che il calendario sarebbe stato difficilissimo, non è facile fare punti, invece abbiamo fatto due punti a Milano col Milan e stasera, e ora ci aspettano partite alla nostra portata ma solo sulla carta. Ho visto uno spirito positivo. Nel primo tempo, dopo 10-12 minuti, siamo passati al 5-3-2 perché soffrivamo il loro possesso palla. Ma è normale: contro questi giocatori anche in pressing non riesci a rubare palla. Anche Lasagna ci ha dato una mano, ci siamo chiusi fino alla fine, è andata bene. L'importante è che siamo là, che abbiamo la voglia di andare anche a fare male. Skriniar, De Vrij, Asamoah... non è facile. Pochi punti in trasferta nonostante le caratteristiche da contropiedisti? Vero, ma abbiamo fatto pochi punti in generale. È questo il vero problema. Ora dobbiamo finire bene con queste tre partite, vedo una crescita che mi piace. Musso? Secondo me arriverà ad alti livelli, una roba che si vede raramente. È un fenomeno. Ha tutto per arrivare in alto".