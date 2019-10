© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sul pullman che sta portando l'Udinese in ritiro c'è anche il tecnico, Igor Tudor. Il croato, la cui posizione è a rischio dopo le ultime due batoste in campionato, ha parlato col patron Giampaolo Pozzo (insieme a Marino e Collavino) e per il momento segue la squadra. Non è escluso, riporta Sky Sport, che la decisione della società slitti di qualche ora e che contro il Genoa in panchina ci sia il secondo, Luca Gotti.