Udinese, Tudor: "Peccato per l'espulsione. De Paul? Ci è rimasto male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro l'Inter. "I ragazzi hanno dato tutto fino all'espulsione, eravamo in gara e subendo anche qualcosa perchè non è facile giocare qui contro l'Inter. Negli ultimi dieci minuti abbiamo provato a pareggiare, peccato per l'occasione di Lasagna. Sono fiducioso per il futuro, sono sicuro che faremo bene. De Paul? Ci è rimasto molto male, è stato un pò nervoso anche per questi numerosi viaggi con le nazionali. Fa parte di calcio, bisogna imparare da questi errori, per noi è un giocatore fondamentale".