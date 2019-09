© foto di Federico Gaetano

L'allenatore dell'Udinese Igor Tudor vuole guardare a quanto di buono creato dalla sua squadra nonostante la sconfitta maturata sul campo contro il Parma. La sua analisi è stata raccolta dai microfoni di Radio Rai:

"E' stata una partita un po' strana, loro hanno fatto 3 tiri e 3 gol, noi una decina di tiri e solo un gol. Non è stata una brutta prestazione, abbiamo giocato anche un bel calcio, poi praticamente Gervinho ha vinto da solo la partita con la sua velocità e le sue qualità. Vanno fatti i complimenti al Parma. Prendiamo questa sconfitta come una bella lezione per il futuro, per migliorare ancora e crescere.

L'ingresso di Fofana era l'idea di portare un giocatore un po' più avanti per cercare il gol, noi stavamo dominando, poi alla prima palla persa loro hanno segnato. Il calcio è anche questo, va accettato, guardo comunque con ottimismo al futuro. Abbiamo giocatori forti, giocatori con la mentalità giusta, faremo una buona stagione".