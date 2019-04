Udinese, Tudor: "Se giochiamo come oggi ci salveremo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Non si è mai contenti quando si perde però io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo giocato la partita come l'avevamo preparata, con intensità e voglia di fargli male. Loro ci hanno messo in difficoltà come giusto che sia visto che sono una grande squadra. Io sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che se giocheremo con questa intensità, con questo approccio salvarsi non è un problema".

Può raggiungere la salvezza l'Udinese?

"Sapevo sarebbe stato difficile perchè su dieci gare cinque erano molto difficili. Siamo riusciti ad alzare l'intensità di gioco, dobbiamo proseguire così e preparare la gara con l'Inter di sabato".

Il suo futuro?

"Prepariamoci per la gara con l'Inter poi quello che succede succede".

I pochi punti fuori casa?

"Il primo mio obiettivo era di provare a proporre qualcosa di mio, un calcio più offensivo e propositivo. Per fare quello ci vuole un po' di allenamenti perchè tutti vogliamo che la squadra giochi con intensità però, ripeto, per questo ci vogliono più allenamenti. Se vieni qua a Bergamo e crei tre, quattro occasioni devi fare almeno un gol per raccogliere qualcosa. Abbiamo retto 82 minuti, prendiamo le cose buone e lavoriamo su quelle meno buone".

Iniziare un lavoro dal ritiro e non in corsa?

"Quando inizi con una buona preparazione è cruciale. C'è qualità in questa rosa, dobbiamo crescere e preparare la gara con l'Inter"