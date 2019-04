Dopo la vittoria conquistata contro l'Empoli, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile, l'Empoli ha fatto una grande gara con la Juve e ha conquistato una vittoria contro il Napoli, giocano a memoria ma ci prendiamo questi tre punti e cerchiamo di crescere, ci sono tanti punti in ballo ancora. Lasagna? Sì, Kevin è importantissimo per noi come Okaka che sta tornando ai livello che potrebbe avere, c'è qualità, non bisogna accontentarsi di niente, se non cresci dopo vai già. Questi punti che danno tranquillità ma gli altri stanno andando forte, quindi bisogna subito guardare avanti. Ci vuole più tempo per avere le geometri di gioco, mi piace sempre fare gol, i terzini li mando su ma bisogna avere equilibrio perché se non si difende si fa fatica ma io penso che la gente venga allo stadio per vedere qualche gol, così la vedo io".