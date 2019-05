Udinese, Tudor: "Speriamo che la SPAL abbia un po' di appagamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida salvezza contro la SPAL, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato così della squadra avversaria: "Hanno lo stesso allenatore da anni, hanno un modulo molto interessante, ma speriamo che dopo aver raggiunto una salvezza meritatissima possano avere un po' di appagamento. Nel calcio però conta sempre e solo la propria squadra. Voglio che le motivazioni siano a mille perché è una di quelle partite che si preparano da sole e credo di avere giocatori intelligenti ed esperti che sanno come scendere in campo domani".

