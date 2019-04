Udinese, Tudor: "Stiamo crescendo. Vittoria Spal? Fortuna di calendario"

Dopo la sconfitta subita in casa della Roma, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "La Roma ha fatto un'ottima gara, le faccio i complimenti e le faccio anche ai miei ragazzi, ho visto cose positive, abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, dispiace prendere gol così ma bisogna accettarlo e migliorare, la squadra sta crescendo dal punto di vista del gioco ed è importante per il finale di stagione. Spal vittoriosa, la formazione della Juve ha creato polemiche? Un allenatore ha diritto di schierare quella squadra se ha già vinto. Quella è anche una fortuna di calendario, bisogna pensare a se stessi e pedalare. La Juventus può concedere punti ed essere distratta dalla Champions? Sì, hanno già vinto e può succedere. Le serve solo un punto, può prenderlo quando vuole. Hanno la Champions e l'allenatore può fare queste scelte. Sulla sfida con l'Ajax? La Champions è un obiettivo forte, auguro alla Juve di arrivare fino alla fine: è stata costruita per questo e può farcela",