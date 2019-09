© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor, intervistato da DAZN, parla del collega Antonio Conte, che affronterà nello scontro di stasera allo stadio San Siro di Milano: "Mi piaceva tanto e mi piace ancora ora. Per me è tra i tre migliori allenatori al mondo, per essere a quel livello devi avere tutte le qualità. Più irritabile Tudor o Conte? Forse lui un po’ di più. Più difensivo? Lui cura attacco e difesa, calci piazzati, fisicità. Più simpatico? Lui. Chi parla di più con i calciatori? Questo non lo so, perché non mi ha mai allenato. Più permaloso? 50 e 50. Sabato vince il calcio”.