© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Genoa. Questo il suo pensiero sulla squadra di Prandelli: "Anche loro avevano delle assenze... Davanti hanno due giocatori importanti, li abbiamo studiati e ci stiamo preparando per fronteggiarli. Ma in generale siamo più concentrati su noi stessi, giochiamo in casa e vogliamo decidere come indirizzare la partita".