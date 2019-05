Udinese, Tudor: "Un punto meritato, ma dobbiamo sbloccarci in attacco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato contro l'Inter, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "I ragazzi hanno dato tutto, è normale soffrire contro questi campioni dell'Inter, prendiamo questo punto che ci dà tanta fiducia, concentriamoci sulla prossima gara che in Serie A sono tutte difficile. Non sarà facile, prestazione e voglia di fare ci sono, si cresce e speriamo di sbloccarci lì davanti, è quello che ci manca. Abbiamo sofferto ma abbiamo conquistato questo punto meritato. De Paul? Sono contento per lui, si è sacrificato e ha fatto bene. Spera di trattenerlo? E' un campione che può giocare ovunque, è un piacere averlo nella squadra".