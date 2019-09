Udinese, Tudor: "Vittoria che ci dà tranquillità, meglio in fase offensiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria di misura conquistata contro il Bologna, il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che abbiamo fatto una buona gara in un momento difficile, complimenti ai ragazzi, questa vittoria ci dà tranquillità per lavorare meglio e migliorarci. Non era facile dopo che non raccogli quello che dovevi, si perdono sicurezze ma va bene così, siamo contenti. Abbiamo fatto queste sei partite senza due giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza, De Paul e Okaka e con un po' di recuperi diventa più facile. Sicuramente miglioreremo, invece in difesa i singoli come la squadra hanno fatto bene, ora bisogna crescere in fase offensiva".