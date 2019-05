© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Frosinone, il tecnico dell'Udinese Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo due squadre dietro ma molte vicine, siamo contenti della vittoria perché era importante e dei ragazzi che hanno segnati, un impegno che non era facile ma l'abbiamo iniziato in modo buono e l'abbiamo chiusa. Guardiamo avanti, siamo ancora dentro ma pensiamo a noi stessi che sabato c'è una gara importante. Speriamo di fare il nostro dovere, giochiamo in casa e speriamo che in altri campi accada qualcosa in nostro favore. Diventa tutto più facile quando fai un gol, loro ci tenevano ma quando esprimi le tue qualità al meglio diventa tutto più facile".