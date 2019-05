Udinese, Tudor: "Vogliamo chiudere la stagione in bellezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima conferenza stampa stagionale per Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, alla vigilia della gara contro il Cagliari. Si parte dalla formazione dei friulani. "Abbiamo avuto qualche acciacco in settimana, senza contare qualche squalifica. Valuterò ancora oggi chi far scendere in campo. Ci teniamo a fare bella figura, andremo a Cagliari per dare il massimo e chiudere la stagione in bellezza"

Un confronto tra le stagioni. "L'anno scorso è stato importante dare un qualcosa in più dal punto di vista della mentalità perché la squadra veniva da undici sconfitte. Quest'anno abbiamo avuto partite più complicate".

Sulla gara contro il Cagliari. "Mi aspetto una partita combattuta, le previsioni meteo non sono molto confortanti. Mi aspetto che tutti i miei calciatori mettano in campo la voglia di dimostrare il proprio valore".

Su Pinzi. "E' un ragazzo squisito che ha avuto un grosso impatto nello spogliatoio. Si lavora molto bene con lui, ha grande voglia di imparare".

Sulla salvezza. "La salvezza ce la siamo guadagnata con il lavoro e l'impegno: la chiave è stata lottare e imparare dagli errori. È questa la chiave per il successo".