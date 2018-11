Udinese, Velazquez a rischio. Contatto con Nicola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Velazquez è sotto esame. Il tecnico spagnolo, nonostante un inizio incoraggiante, non ha dato quella svolta a un Udinese che è a quota 9 punti in classifica. Gino Pozzo vorrebbe continuare sulla strada intrapresa, ma c'è stato un contatto con Davide Nicola, ex allenatore del Crotone. A riportarlo è Il Messaggero Veneto.