Udinese, Velazquez all'ultima spiaggia? Pradé evita il commento pre-gara

Momento delicato in casa Udinese, con Julio Velazquez che rischia di essere all'ultima spiaggia. Il tecnico spagnolo ha conquistato un punto nelle ultime cinque partite, peraltro nell'ultima di campionato, salvando così la sua panchina. Questa sera, di fatto, dovrà ripetersi in una partita complicata, in casa contro il Milan, prima di affrontare la Roma all'Olimpico. E la tensione, inevitabilmente, sale: secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il ds bianconero Daniele Pradé sarebbe dovuto intervenire sulle frequenze della tv satellitare nel pre-partita, ma avrebbe preferito evitare per non commentare la situazione del suo allenatore.