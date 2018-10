Udinese, Velazquez: "Alla prossima dobbiamo fare punti per forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico dell’Udinese Julio Velazquez dopo il ko contro il Napoli: “Siamo entrati bene in gara, poi abbiamo perso l’equilibrio. Loro nei primi 10-15 minuti avevano grande facilità, poi abbiamo preso le misure. Dopo il loro gol abbiamo avuto altre due situazioni chiare per pareggiare, ma loro sono stati bravi a trovare il secondo. Ci manca un po’ di fiducia, abbiamo sfidato tante grandi squadre, ci mancano Milan e Roma. Dobbiamo pensare alla prossima partita dove dobbiamo fare punti per forza. Juventus e Napoli? Io guardo la mia squadra. Oggi penso che abbiamo fatto meglio rispetto alla Juventus, meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo fatto una prestazione che ci doveva valere almeno il pareggio, è importante per noi essere forti, uomini e pensare alla prossima gara dove dobbiamo fare punti. Siamo una squadra giovane, che lavora bene ma che manca in qualche situazione. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti e lavorare con i calciatori che abbiamo. Abbiamo avuto un calendario difficile, ma dobbiamo giocare in trasferta come in casa”.