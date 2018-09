Udinese, Velazquez amaro: "Oggi ci stava almeno il pareggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, tecnico dell’Udinese, ha commentato così a Radio Rai la gara persa contro il Bologna: “Abbiamo avuto 3-4 situazioni da gol, la partita era aperta e non era facile fuori casa. Ci stava il pareggio oggi in uno stadio difficile contro una squadra che ha i nostri stessi obiettivi. I ragazzi lavorano tanto, ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro la Juventus. Dobbiamo riposare e poi iniziare a pensare alla prossima gara. Non mi piace parlare per parlare, credo che abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol in trasferta, abbiamo fatto quello che serviva non solo per pareggiare ma anche per vincere. Dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare”.