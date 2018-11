Udinese, Velazquez: "Avremmo meritato minimo un pareggio"

TMW - Cremonese, Nicola verso il no. Idee Cosmi e Di Carlo

Davide Nicola e la Cremonese, strada in salita. L’ex allenatore del Crotone è orientato a dire no alla chiamata dei grigiorossi in attesa di sviluppi dal Genoa nelle prossime settimane. E così la Cremonese studia soluzioni alternative. Serse Cosmi e Domenico Di Carlo le nuove idee...