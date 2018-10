Udinese, Velazquez: "Con CR7 Juve più forte dentro e fuori dal campo"

© foto di Federico De Luca

In conferenza stampa, il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez ha parlato anche della forza della Juventus con l'arrivo di CR7 dal Real Madrid: "La Juve era già forte, ma con Cristiano lo è ancora di più sia dentro che fuori dal campo. Il nostro obiettivo però non sarà quello di fermare Cristiano, vogliamo giocare senza paura e avere come obiettivo la porta avversaria. Dovremo giocare senza paura di sbagliare. Il punto debole della Juve? Ce ne sono alcuni. Noi dovremo essere forti di testa e di mentalità per trovarli e sfruttarli. Io sono ottimista sempre, poi vediamo in partita cosa succederà".