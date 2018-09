Udinese, Velazquez esalta De Paul: "Può fare ancora meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo de Paul ha conquistato la convocazione con la Nazionale argentina. Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza in merito al calciatore sudamericano: "Complimenti a lui per questa chiamata, sono felice per il ragazzo. Abbiamo parlato tanto, so che è molto felice per questa convocazione. Io, il club, lo staff e i compagni di squadra siamo molto soddisfatti. Questa situazione è positiva per noi, perché Rodrigo parla bene del lavoro che facciamo giorno dopo giorno. L'Udinese deve fare questo. I ragazzi devono capire che, se il collettivo funziona, poi fanno bene anche i singoli. Rodrigo ha fatto bene come singolo ma anche nella squadra. E' un ragazzo straordinario, ma non è arrivato al 100% della sua maturità. Questo è il mio obiettivo, far rendere i ragazzi al massimo. Credo che De Paul possa fare ancora meglio, ma sono molto felice per lui", le parole dell'allenatore.