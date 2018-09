Udinese, Velazquez: "Il Chievo è forte, si è visto a Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Chievo: "Pezzella sta bene, ha avuto un problemino muscolare ma l'abbiamo recuperato. Partirà con la squadra, domani vedremo se potrà scendere in campo".

Sul Chievo: "È una squadra forte: ha avuto qualche difficoltà all'inizio ma ora ha raggiunto un ottimo equilibrio. Lo dimostra il bel pareggio in rimonta con la Roma".

Turnover?: "Non ci sto pensando. Adesso i miei pensieri sono tutti sulla partita di domani: a fine partita vedremo come stanno i ragazzi e valuterò se qualcuno ha bisogno di riposare".

Su Behrami: "È un leader, un esempio per la squadra ci aiuta molto anche fuori dal campo".

Su Lasagna: "Ha fatto diversi allenamenti personalizzati questa settimana. Sta bene"

Sul gioco dell'Udinese: "Il mio obiettivo è far giocare la mia squadra un calcio equilibrato: a volte ci sono le condizioni per fare tanto possesso palla, altre devi verticalizzare subito. Noi giochiamo sempre per vincere: poi le partite si possono pareggiare e anche perdere ma l'importante è scendere in campo con una mentalità vincente".