Udinese, Velazquez in bilico. La dirigenza pensa a Montella e Sousa

Fonte: Sky Sport

© foto di J.M.Colomo

Julio Velazquez oggi si gioca una chance vitale per la sua permanenza sulla panchina dell'Udinese. I friulani quest'oggi sono attesi dall'impegno sul campo del Genoa, e con lo spagnolo già in bilico si fanno già i nomi dei primi possibili successori. In particolare la dirigenza friulana, guidata da Daniele Pradè, starebbe pensando a due profili con i quali ha già lavorato alla Fiorentina: Vincenzo Montella e Paulo Sousa, con i cui entourage sono stati avviati i primi timidi contatti.